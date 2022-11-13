Российские оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.
Об этом сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.
Еще перед отступлением россиян из Херсона, 5 ноября, директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили «эвакуировать» из Херсона в Крым согласно распоряжению главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо.
А уже 9 ноября Олег Зубков рассказал, что в его парк привезли двух волчиц, ламу, ослицу, семерых енотов, павлинов, цесарок и фазанов. По его словам, животных поместили в вольеры.
Также воровством енота из Херсонского зоопарка похвасталась российская блоггерша Анна Долгарева. Она рассказала, что «единственная хорошая новость» по поводу побега россиян из Херсона — это то, что ее друг украл оттуда енота.
Напомним, власти России вывезли из аннексированной Херсонской области Украины несколько тысяч детей.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Российские оккупанты похитили из Херсонского зоопарка большинство животных — от ламы и волка до осла и белок.
Об этом сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.
Еще перед отступлением россиян из Херсона, 5 ноября, директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили «эвакуировать» из Херсона в Крым согласно распоряжению главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо.
А уже 9 ноября Олег Зубков рассказал, что в его парк привезли двух волчиц, ламу, ослицу, семерых енотов, павлинов, цесарок и фазанов. По его словам, животных поместили в вольеры.
Также воровством енота из Херсонского зоопарка похвасталась российская блоггерша Анна Долгарева. Она рассказала, что «единственная хорошая новость» по поводу побега россиян из Херсона — это то, что ее друг украл оттуда енота.
Напомним, власти России вывезли из аннексированной Херсонской области Украины несколько тысяч детей.