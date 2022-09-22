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В Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из жилищ и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.
— Нарушение норм Международного гуманитарного права и обычаев войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.
Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области, - говорится в сообщении.
Также в Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Напомним, за минувшие сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.
В Сватовском районе Луганской области оккупанты насильно выселили жителей Гончаровки и Кузьменовки из жилищ и вывезли вглубь временно оккупированной территории области.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.
— Нарушение норм Международного гуманитарного права и обычаев войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях.
Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли вглубь временно оккупированной территории Луганской области, - говорится в сообщении.
Также в Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
Напомним, за минувшие сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.