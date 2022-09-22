За минувшие сутки подразделения украинских войск отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 сентября.

Кроме того, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 41 удар по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов, четыре опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удар по 24 объектам войск РФ. В частности, по четырем пунктам управления разного уровня, четырем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, семи складам боеприпасов и ГСМ. В зону поражения попали склады, четыре объекта ПВО и артиллерии.

Общие потери оккупантов уточняются.

Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники , а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.