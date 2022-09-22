Украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники, а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг».

Так, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, по результатам которых известно о поражении:

двух командных пунктов непосредственно в Херсоне;

двух пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах;

складов боеприпасов в Пятихатках и Херсоне;

трех районов скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке;

радиолокационной станции «Зоопарк» в Крутом Яру.

За сутки украинские военные на юге уничтожили 41 оккупанта, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2/3».

Также, при попытке оккупантов переместиться с одного берега Днепра на другой, ВСУ огненным контролем остановили их попытку проехать по Каховской дамбе и отплыть баржей из Херсона.

Морские пехотинцы уничтожили российский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки, а авиация нанесла 21 удар по врагу с неба. При попытке россиян проводить воздушную разведку, ВСУ обнаружили и уничтожили 2 беспилотника-шпиона типа «Орлан-10».

В ОК сообщили, что враг для защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов развернул подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе.

По словам командования, ситуация на южном фронте остается стабильно напряженной, но контролируемой. Враг пытается совершать маневры, уплотняет оборону и усиливает артиллерийское прикрытие.

Напомним, российские оккупанты решили «включить» в состав захваченной Херсонской области город Снигиревка и село Александровка Николаевской области, чтобы их жители «проголосовали» на фейковом «референдуме».