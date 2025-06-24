Атака на Дніпропетровщину: пошкоджено поїзд, зруйновано цивільні об’єкти

Наслідки удару Фото: Сергій Лисак у Telegram

Росія завдала удару по Дніпру балістичними ракетами. У місті пролунали щонайменше чотири вибухи.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, мер Борис Філатов та «Укрзалізниця».

Попередньо є один загиблий. Одна з ракет пошкодила пасажирський поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

За даними «Укрзалізниці», постраждали пасажири, їм надають медичну допомогу. Людей евакуювали в укриття, поки тривала повітряна тривога. Для подальшого маршруту УЗ організувала підмінний склад із пересадкою у Дніпрі.

За даними «Укрзалізниці», постраждали пасажири. Фото: "Укрзалізниця" Наслідки удару Фото: Сергій Лисак у Telegram

Також у місті спалахнула пожежа, пошкоджено гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, міську лікарню, поліклініку та приватні будинки. За словами мера Бориса Філатова, постраждали 14 шкіл і садочків.

Нагадаємо, що вранці 24 червня, російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині. Внаслідок одного з ударів у селі Солончаки було пошкоджено приватний будинок і сталася пожежа сухої трави на відкритій території.