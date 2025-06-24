Росіяни знову атакували навчальний центр ЗСУ: один військовий поранений

РФ знову атакувала військовий полігон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У вівторок, 24 червня, російські війська атакували територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранений один військовий.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Зазначається, що вдалося уникнути чисельних втрат, одного військовослужбовця доправили до лікарні.

У відомстві наголосили, що одночасно в армії застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника.

«Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару російської армії по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України поранені 14 людей.