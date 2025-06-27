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На місці обвалу будівлі «Дормашини» перебувати небезпечно, — міськрада

Аварійна частина будівлі колишнього заводу «Дормашина». Фото: Миколаївська міська радаАварійна частина будівлі колишнього заводу «Дормашина». Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві частина будівлі колишнього заводу «Дормашина» залишається аварійною після обвалу. Територію навколо об’єкта огородили та встановлені попереджувальні знаки.

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

Громадян закликають не наближатися до зруйнованої споруди та не заходити за межі огородженої зони, оскільки перебування поруч може бути небезпечним для життя і здоров’я.

Міські служби продовжують стежити за станом будівлі й вживають заходів для гарантування безпеки.

Аварійна частина будівлі колишнього заводу «Дормашина». Фото: Миколаївська міська радаАварійна частина будівлі колишнього заводу «Дормашина». Фото: Миколаївська міська рада
Аварійна частина будівлі колишнього заводу «Дормашина». Фото: Миколаївська міська радаАварійна частина будівлі колишнього заводу «Дормашина». Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, на проспекті Центральному в Миколаєві 26 червня обвалилася частина будівлі колишнього заводу «Дормашина», яка постраждала під час атаки російських дронів 16 лютого 2025 року.

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