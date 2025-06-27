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Ракетний удар по передмістю Дніпра: є загиблі та поранені

Наслідки атаки РФ по Дніпру у листопаді 2024 року, ілюстративне фото: ДСНС ДніпропетровщиниНаслідки атаки РФ по Дніпру у листопаді 2024 року, ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська завдали ракетного удару по місту Самар, що розташоване в передмісті Дніпра.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За оновленими даними, внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, ще 14 — отримали поранення.

«У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо», — зазначив Сергій Лисак.

На місці працюють рятувальні служби. Наслідки обстрілу ліквідовують, триває уточнення деталей.

Нагадаємо, що у Дніпрі через ракетний удар 24 червня пошкоджено Будинок органної та камерної музики. Вибухова хвиля вибила понад 40 вітражних вікон.

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