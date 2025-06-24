Ракетна атака по Дніпропетровщині: семеро загиблих, близько 70 поранених

Ракетна атака по Дніпропетровщині. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Унаслідок ракетного удару Росії по Дніпропетровській області 24 червня загинули семеро людей, ще близько 70 отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок російського удару по Дніпру кількість загиблих зросла до 7 осіб. Постраждали близько 70 людей, серед них — десятеро дітей. П’ятеро поранених перебувають у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Він зазначив, що ці дані ще уточнюються, адже кількість постраждалих продовжує зростати. Водночас, як зазначають рятувальники, жертв могло бути набагато більше — багатьох урятувало те, що на момент атаки вони перебували в укриттях. Це буквально зберегло десятки життів.

Міський голова Борис Філатов уточнив, що в Дніпрі пошкоджено будівлі 19 шкіл, 10 дитсадків, професійно-технічне училище, музичну школу, позашкільні заклади й управління соцзахисту. Також постраждали вісім медичних установ, зокрема лікарня та стоматологічна поліклініка.

На місці працюють понад 70 рятувальників, 17 одиниць техніки та всі екстрені служби. Вони допомагають постраждалим і ліквідовують наслідки обстрілу.

Ракетна атака по Дніпропетровщині. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Ракетна атака по Дніпропетровщині. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Ракетна атака по Дніпропетровщині. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Ракетна атака по Дніпропетровщині. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Ракетна атака по Дніпропетровщині. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Росія завдала удару по Дніпру балістичними ракетами. У місті пролунали щонайменше чотири вибухи. Одна з ракет пошкодила пасажирський поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.