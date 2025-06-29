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Понад 400 дронів, балістика та калібри: Україна вночі була під масованим ударом росіян

Наслідки обстрілів одного з міст України 29 червняНаслідки обстрілів одного з міст України 29 червня

У ніч проти 29 квітня російські війська завдали масованого повітряного удару по регіонах України. Під ударом опинилися, зокрема, Львівська, Черкаська та Полтавська, Миколаївська області.

Ворог застосував 537 засобів повітряного нападу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, для нападу 29 червня росіяни використали:

  • 477 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
  • 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23»;
  • 41 крилату ракету Х-101/«Іскандер-К»;
  • 5 крилатих ракет «Калібр»;
  • 3 зенітні керовані ракети С-300.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Знешкодити вдалося 475 російських цілей, 249 із яких збили вогневими засобами, а ще 226 — локаційно втрачено:

  • 436 дронів (211 дронів збили, 225 — локаційно втрачено/придушено РЕБ;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23»;
  • 33 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»;
  • 4 крилаті ракети «Калібр».

Нагадаємо, вночі 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом перебувало одне з підприємств міста.

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