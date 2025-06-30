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З Румунії екстрадували підозрюваного в організації серії підпалів

З Румунії екстрадували підозрюваного в організації серії підпалів майна українців. Фото: Офіс ГенпрокурораЗ Румунії екстрадували підозрюваного в організації серії підпалів майна українців. Фото: Офіс Генпрокурора

Чоловіка, якого слідство підозрює організації групи паліїв, екстрадували до України з Румунії. Йому інкримінують причетність до щонайменше дев’яти підпалів у різних регіонах країни.

Про це 30 червня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний виїхав за кордон і з-за меж України керував діяльністю злочинного угруповання. До складу групи увійшло 10 осіб. Їхнім завданням було нищення приватного майна за замовленням. Суми коливалися від 500 до трьох тисяч доларів за кожен підпал.

Виконавці діяли на території кількох регіонів. Вони організували щонайменше дев’ять підпалів. Зокрема, знищили чотири приватні будинки та п’ять квартир. Перед кожним злочином проводили розвідку, готували «коктейлі Молотова» і фіксували наслідки на відео, щоб надати докази замовникам.

«Правоохоронці ще в січні 2024 року затримали десятьох виконавців, а в квітні 2025 року в Румунії затримали і самого організатора», — йдеться у повідомленні. 

До України його екстрадували 25 червня на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області. Наразі чоловікові вже обрали запобіжний захід — він перебуває під вартою.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, екстрадований і учасники злочинної групи підозрюються в умисному знищенні або пошкодженні майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у навмисних підпалах релейних шаф біля залізниці та військове авто. 

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