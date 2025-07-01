Працівника Миколаївського СІЗО судитимуть за побиття затриманого

Оперуповноваженого Миколаївського СІЗО судитимуть за побиття затриманого. Фото: ДБР

До суду передали обвинувачення щодо правоохоронця Миколаївського слідчого ізолятора. Його підозрюють у побитті 68-річного ув'язненого.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, оперативний уповноважений слідчого ізолятора самовільно помістив підозрюваного до камери і заборонив іншим ув’язненим спілкуватися з ним.

«Дізнавшись, що один із в’язнів не виконав цю заборону, працівник ізолятора прийшов до камери та наніс йому численні удари по голові та тілу», — йдеться у повідомленні.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України, як перевищення службових повноважень — перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Санкція статті передбачає ув’язнення строком до 8 років.

Нагадаємо, у Південноукраїнську визнали винним 34-річного місцевого мешканця у систематичному домашньому насильстві проти співмешканки.