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На Миколаївщині чоловік незаконно качав воду з Південного Бугу: екоінспеція склала протокол

На Миколаївщині чоловік незаконно викачав воду з Південного Бугу. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині чоловік незаконно викачав воду з Південного Бугу. Фото: Держекоінспекція

У Вознесенськом районі Миколаївської області 25 червня державні інспектори зафіксували незаконний забір води з річки Південний Буг.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Чоловік без дозвільних документів за допомогою насосного обладнання викачав понад 11 тисяч кубометрів води для поливу сільськогосподарських культур. Такі дії є порушенням водного та земельного законодавства України.

На порушника склали протокол за статтями 44 і 48 Водного кодексу та статтею 48 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попередній розрахунок завданої шкоди складає понад 52 тисячі гривень. Наразі готуються документи для добровільного відшкодування збитків.

Крім того, інспектори виявили, що чоловік провів земляні роботи в межах прибережної захисної смуги річки, ближче ніж за 100 метрів від урізу води. За це також складено протокол за статтею 53 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у Баштанському районі Миколаївської області чоловік без дозволів качав воду з річки Інгул мотопомпою. Екологи також склали адмінпротокол. 

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