  • середа

    2 липня, 2025

  • 23.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 23.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Оприлюднив дані про ЗСУ на YouTube: в Одесі чоловіка засудили до 5 років тюрми

Суддя приймає рішення. Фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Фото: Getty images

Суд в Одесі чоловіка визнали винним у незаконному поширенні інформації про дислокацію Збройних Сил України. Він сам виклав відео розмов з даними розташування українських військових на власному YouTube-каналі, за що отримав п’ять років тюрми.

Про це свідчить вирок Приморського районного суду Одеси від 27 червня.

Інцидент стався 22 жовтня 2024 року. Обвинувачений під час відеочату на платформі Chatroulette почав розмову з незнайомим блогером. У ході розмови він надав координати українських військових позицій в Одеській області, зокрема розповів про місцезнаходження блокпоста та базування військових на території одного з місцевих заводів.

Того ж дня обвинувачений виклав два відеозаписи своїх розмов на особистий YouTube-канал «Олежа». Відео зацікавило фахівців Служби безпеки України, які оформили протоколи огляду та зібрали докази для суду.

Під час слідства обвинувачений визнав, що передавав секретну інформацію про розташування ЗСУ, однак заявив, що не до кінця усвідомлював наслідки своїх дій. Раціонального пояснення своїм вчинкам він не надав.

Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику за місцем проживання, відсутність судимостей. У результаті чоловіка засудили до п’яти років тюрми.

Окрім цього, він зобов’язаний сплатити державі судові витрати. Зокрема,  близько 12,5 тисяч гривень за залучення експертів та майже 2 тисячі — за проведення відео- та аудиозаписної експертизи.

Нагадаємо, Центральний суд Миколаєва відправив під варту 49-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування українських військових.

Останні новини про: Війна в Україні

США призупинили постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів Україні
Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства
На Одещині затримали командування батальйону, яке підозрюють у розкраданні ₴100 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

На Одещині затримали командування батальйону, яке підозрюють у розкраданні ₴100 млн
Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія позбавили українського громадянства
США призупинили постачання деяких ракет ППО та високоточних боєприпасів Україні

«Місце відпочинку, випити каву, енергетик, підкріпитися хот-догом та заправитися», — у ОККО пояснили переваги АЗС замість дубів

Військові та родини загиблих в Одесі отримають податкові пільги: що зміниться з 2026 року

6 годин тому

Плагіат та відсутність повної інформації: миколаївці розкритикували звіт щодо будівництва АЗС в парку біля «Зорі»

СУСПІЛЬСТВО

Альона Коханчук

Головне сьогодні