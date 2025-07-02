Оприлюднив дані про ЗСУ на YouTube: в Одесі чоловіка засудили до 5 років тюрми

Суддя приймає рішення. Фото: Getty images

Суд в Одесі чоловіка визнали винним у незаконному поширенні інформації про дислокацію Збройних Сил України. Він сам виклав відео розмов з даними розташування українських військових на власному YouTube-каналі, за що отримав п’ять років тюрми.

Про це свідчить вирок Приморського районного суду Одеси від 27 червня.

Інцидент стався 22 жовтня 2024 року. Обвинувачений під час відеочату на платформі Chatroulette почав розмову з незнайомим блогером. У ході розмови він надав координати українських військових позицій в Одеській області, зокрема розповів про місцезнаходження блокпоста та базування військових на території одного з місцевих заводів.

Того ж дня обвинувачений виклав два відеозаписи своїх розмов на особистий YouTube-канал «Олежа». Відео зацікавило фахівців Служби безпеки України, які оформили протоколи огляду та зібрали докази для суду.

Під час слідства обвинувачений визнав, що передавав секретну інформацію про розташування ЗСУ, однак заявив, що не до кінця усвідомлював наслідки своїх дій. Раціонального пояснення своїм вчинкам він не надав.

Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику за місцем проживання, відсутність судимостей. У результаті чоловіка засудили до п’яти років тюрми.

Окрім цього, він зобов’язаний сплатити державі судові витрати. Зокрема, близько 12,5 тисяч гривень за залучення експертів та майже 2 тисячі — за проведення відео- та аудиозаписної експертизи.

Нагадаємо, Центральний суд Миколаєва відправив під варту 49-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у поширенні інформації про розташування українських військових.