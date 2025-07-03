РФ атакувала припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:56, 03 липня, 2025
-
У четвер, 3 липня, росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей загинули, ще троє постраждали.
Про це очільник ОВА Олег Кіпер повідомив в ефірі телемарафону.
За його словами, серед загиблих, водій вантажівки, особу другої жертви наразі встановлюють.
— По припортовій інфраструктурі було нанесено удар балістичною касетною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення, їм надають медичну допомогу. Це водій вантажівки і зараз особу іншого встановлюють. По іншим додатково дам інформацію, який їхній стан, — зазначив Олег Кіпер.
Раніше повідомлялось, що російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV та обстрілювали з артилерії.
Останні новини про: Війна в Україні