РФ атакувала припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені

Наслідки атак РФ по інфраструктурі Одеси, 3 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»

У четвер, 3 липня, росіяни вдарили касетною балістичною ракетою «Іскандер» по портовій інфраструктурі Одеси. Двоє людей загинули, ще троє постраждали.

Про це очільник ОВА Олег Кіпер повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами, серед загиблих, водій вантажівки, особу другої жертви наразі встановлюють.

— По припортовій інфраструктурі було нанесено удар балістичною касетною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення, їм надають медичну допомогу. Це водій вантажівки і зараз особу іншого встановлюють. По іншим додатково дам інформацію, який їхній стан, — зазначив Олег Кіпер.

Раніше повідомлялось, що російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV та обстрілювали з артилерії.