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Ракетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, серед постраждалих іноземці

Під час денного обстрілу Одеського порту російською ракетою «Іскандер» загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Серед постраждалих — громадяни Сирії. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

За його словами, удар припав на район одного з причалів, де в цей час тривало вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. 

— На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.  Загинули двоє людей. Один з них — докер-механізатор, інший — водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих. Ще шестеро отримали поранення. Серед них, працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога, — повідомив Олексій Кулеба.

У результаті атаки пошкоджено інфраструктуру порту. Зокрема, зруйновані портальні крани, склади й техніка.

Наслідки РФ атак по Одесі 3 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки РФ атак по Одесі 3 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки РФ атак по Одесі 3 липня 2025 року. Фото: Олексій КулебаНаслідки РФ атак по Одесі 3 липня 2025 року. Фото: Олексій Кулеба

— Росія обстрілює наші порти вже четвертий рік поспіль. Вона бʼє по інфраструктурі, яка з’єднує Україну зі світом. По людях, які щодня забезпечують роботу критичних об’єктів. По цивільних. Цей обстріл ще одне свідчення, що Росія цілеспрямовано намагається знищити наші транспортні вузли, експортні можливості, життя мирних громадян, — зазначив міністр. 

Міністр наголосив на необхідності жорсткої міжнародної реакції на атаки РФ і підкреслив, що світ не може ігнорувати свідомі удари по цивільних об’єктах і людях.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про двох загиблих та трьох постраждалих після РФ атаки.

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