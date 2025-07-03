Росія вперше використала порт у Маріуполі для перекидання бронетехніки

Росіяни вперше використали порт у Маріуполі для поставки військового вантажу. Ілюстрація: Петро Андрющенко

Росіяни вперше використали порт у тимчасово окупованому Маріуполі для перекидання військового вантажу. Українська сторона зафіксувала, що з порту вивезли бронетехніку, яка далі направилася до Запорізької області.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Зазначається, що з 22:30 до 05:00 росіяни повністю перекрили рух Приморським бульваром та проспектом Луніна до площі Луніна з обох боків. Росіяни пропускали виключно за наявності реєстрації та прописки.

У цей час з території порту військовими та «цивільними» тягачами вивозили бронетехніку — були помічені БМП та танки. Ймовірно, техніка рушила в бік Запорізької області.

«Це перший зафіксований нами факт повноцінного використання порту як військового за весь час окупації. Росіяни перебудовують логістику через виклики, з якими стикнулись по логістиці в Запорізькій області. Тепер значення порту Бердянськ буде зменшуватись, проте порту Маріуполь з військового погляду — зростати», — повідомив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила значну частину своєї портової інфраструктури. За попередніми оцінками, відновлення пошкоджених об’єктів обійдеться щонайменше в один мільярд євро.