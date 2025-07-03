  • четвер

    3 липня, 2025

  • 23.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 23.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вперше використала порт у Маріуполі для перекидання бронетехніки

Росіяни вперше використали порт у Маріуполі для поставки військового вантажу. Ілюстрація: Петро АндрющенкоРосіяни вперше використали порт у Маріуполі для поставки військового вантажу. Ілюстрація: Петро Андрющенко

Росіяни вперше використали порт у тимчасово окупованому Маріуполі для перекидання військового вантажу. Українська сторона зафіксувала, що з порту вивезли бронетехніку, яка далі направилася до Запорізької області.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Зазначається, що з 22:30 до 05:00 росіяни повністю перекрили рух Приморським бульваром та проспектом Луніна до площі Луніна з обох боків. Росіяни пропускали виключно за наявності реєстрації та прописки.

У цей час з території порту військовими та «цивільними» тягачами вивозили бронетехніку — були помічені БМП та танки. Ймовірно, техніка рушила в бік Запорізької області.

«Це перший зафіксований нами факт повноцінного використання порту як військового за весь час окупації. Росіяни перебудовують логістику через виклики, з якими стикнулись по логістиці в Запорізькій області. Тепер значення порту Бердянськ буде зменшуватись, проте порту Маріуполь з військового погляду — зростати», — повідомив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила значну частину своєї портової інфраструктури. За попередніми оцінками, відновлення пошкоджених об’єктів обійдеться щонайменше в один мільярд євро.

Останні новини про: Війна в Україні

Bild: ППО від США Україні вистачить тільки до кінця літа
РФ атакувала припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені
Трамп поговорив із Путіним: той заявив, що «не відступить від цілей у війні в Україні»
Реклама

Читайте також:

новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мистецтво, музика й кіно: культурний тиждень у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

«Нормальний бізнес таким шляхом не піде», — головний архітектор Миколаєва розкритикував будівництво заправки OKKO у дубах

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині склали вже 114 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в природних зонах

Даріна Мельничук
новини

Обстріли Миколаївщини завдали понад ₴450 млрд збитків атмосферному повітрю

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп поговорив із Путіним: той заявив, що «не відступить від цілей у війні в Україні»
РФ атакувала припортову інфраструктуру Одеси: є загиблі та поранені
Bild: ППО від США Україні вистачить тільки до кінця літа

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Пошкодження 150-річного дуба-пам’ятки в Миколаєві: екоінспекція зафіксувала ще три відсутні гілки

9 годин тому

Нескорений ринок: Як війна трансформує бізнес на півдні?

Головне сьогодні