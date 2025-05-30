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Відновлення портової інфраструктури України коштуватиме €1 млрд, — Мінрозвитку

Державне підприємство «Одеський порт». Фото: з офіційного сайтуДержавне підприємство «Одеський порт». Фото: з офіційного сайту

Внаслідок російських атак Україна втратила значну частину своєї портової інфраструктури. За попередніми оцінками, відновлення пошкоджених об’єктів обійдеться щонайменше в один мільярд євро.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба під час виступу на Black Sea Security Forum.

За словами урядовця, внаслідок агресії РФ пошкоджені близько 400 об’єктів портової інфраструктури, знищено або пошкоджено 31 цивільне судно. Крім того, 106 працівників галузі отримали поранення або загинули.

Раніше повідомлялось, що 23 травня, через російські удари балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси загинув один чоловік, ще вісім людей отримали поранення.

Нагадаємо, що за перший квартал цього року українські порти перевалили 23 мільйони тонн вантажів. 90% через порти Одещини. 

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