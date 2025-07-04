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Скелет на теплотрасі: у Корабельному районі Миколаєва будівельники знайшли людські останки

У Корабельному районі Миколаєва будівельники знайшли скелет. Колаж: korabelov.infoУ Корабельному районі Миколаєва будівельники знайшли скелет. Колаж: korabelov.info

У Корабельному районі Миколаєва під час земляних робіт будівельники натрапили на людський скелет. Знахідку виявили у бетонному коробі теплотраси на вулиці Океанівській, 30-А — останки лежали просто на трубі опалення.

На кістках не знайшли явних ознак насильницької смерті, повідомляє «Преступности НЕТ» з посиланням на поліцію Миколаївської області. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити особу загиблого та точну причину смерті.

Попередньо правоохоронці припускають, що померлий міг бути безхатченком, який спустився до шахти теплотраси, аби зігрітися взимку, і загинув приблизно рік тому.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України — «умисне вбивство» з позначкою «природна смерть». Триває розслідування.

Місцеві жителі кажуть, що ця теплотраса не вперше приваблює безхатченків у холодну пору року. Поліція опитує працівників тепломереж і можливих свідків.

Нагадаємо, раніше в Одесі тіло однорічного хлопчика знайшли в морозилці. Обвинувачення висунули матері дитини та її співмешканцю.

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