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В Одесі тіло однорічного хлопчика знайшли в морозилці: перед судом постануть мати та її співмешканець

В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: НацполіціяВ Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка. Фото: Нацполіція

Суд в Одесі розгляне справу про смерть однорічного хлопчика, тіло якого знайшли у морозильній камері. Обвинувачення висунули матері дитини та її співмешканцю.

Про це повідомили у поліції Одещини.

Нагадаємо, трагедія сталася наприкінці січня у Пересипському районі міста. Дитина проживала разом зі своєю старшою сестрою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який раніше відбував понад 12 років ув’язнення за майнові злочини.

За даними слідства, хлопчик отримав термічні опіки внаслідок недогляду. Незважаючи на важкі симптоми, втрату свідомості та ускладнене дихання, дорослі не звернулися за медичною допомогою. Внаслідок цього дитина померла. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стали ускладнення, спричинені опіками.

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Щоб приховати смерть, співмешканець матері загорнув тіло у плівку, сховав у сумку, а потім поклав у морозильну камеру. Там тіло пролежало близько двох тижнів до того, як його виявили правоохоронці.

Обох дорослих звинувачують у залишення в небезпеці. Жінці також інкримінують злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, а чоловіку — наругу над тілом померлого.

На період слідства обом обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Сестра загиблого хлопчика нині перебуває в дитячому закладі.

Окремо триває розслідування дій посадовців органів місцевого самоврядування, які мали забезпечувати захист прав дітей. Матеріали за цією частиною справи виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, 48-річний житель Одеського району зізнався у вбивстві свого 72-річного батька. У такий спосіб чоловік помстився за загибель хворої собаки. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми.

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