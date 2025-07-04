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Від наших з вами дій залежить, чи буде хліб: ДСНС про пожежу пшениці на полях Миколаївщини

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби в Миколаївській області сталися 44 пожежі. Горіли поля, житлові будинки, господарчі споруди, ліс та транспорт.

Про це повідомили 4 липня в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Загальна площа займання — понад 75 гектарів. Вогонь знищив одну квартиру, одну господарчу споруду, 33 гектари пшениці. Пошкоджено ще два житлових будинки та чотири споруди.

«Люди схаменіться! Ще навіть не середина літа, попереду ще два місяці спеки. Важко навіть уявити, до яких статистичних даних ми можемо дійти з такою тенденцією! Будьте свідомими! Від нас з вами зараз залежить чи зможуть аграрії забезпечити усіх миколаївців хлібом!», — наголошують у ДСНС.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора вранці 3 липня у селі Куцуруб у Миколаївській області сталась масштабна пожежа, яку намагались ліквідувати впродовж 8 годин. Впродовж кількох годин місцеві гасили вогонь разом із пожежниками. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем.

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