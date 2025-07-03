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Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Вогонь у Куцурубі гасили понад 8 годин. Фото «МикВісті» надали читачіВогонь у Куцурубі гасили понад 8 годин. Фото «МикВісті» надали читачі

Сьогодні вранці 3 липня у селі Куцуруб у Миколаївській області сталась масштабна пожежа, яку намагались ліквідувати впродовж 8 годин.

Про це редакції «МикВісті» повідомили читачі.

За словами очевидців, вогонь спалахнув о 9 ранку поблизу балки і через сильний вітер швидко перекинувся на відкриту територію біля домівок місцевих.

— Надто сильний вітер. Там, де пожежу загасили, вона спалахувала знов і знов, — розповіли місцеві.

Масштабна пожежа сталась у Куцурубі 3 липня. Фото «МикВісті» надали читачіМасштабна пожежа сталась у Куцурубі 3 липня. Фото «МикВісті» надали читачі
Масштабна пожежа сталась у Куцурубі 3 липня. Фото «МикВісті» надали читачіМасштабна пожежа сталась у Куцурубі 3 липня. Фото «МикВісті» надали читачі

Впродовж кількох годин місцеві гасили вогонь разом із пожежниками управління ДСНС Миколаївської області. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем.

Редакція «МикВісті» зверталась за коментарем до пресслужби відомства, однак відповіді поки не надали.

Нагадаємо, протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.

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