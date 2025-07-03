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На Миколаївщині склали вже 114 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в природних зонах

З початку року на Миколаївщині склали 114 адмінпротоколів за порушення пожежної безпеки. Ілюстраційне фото: ДСНСЗ початку року на Миколаївщині склали 114 адмінпротоколів за порушення пожежної безпеки. Ілюстраційне фото: ДСНС

У Миколаївській області з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.

Про це повідомив заступник начальника управління — начальник відділу пожежної безпеки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Олександр Швець під час брифінгу 2 липня, пишуть «МикВісті».

«Складено 114 адміністративних протоколів та постанов, за результатами яких порушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Хочеться ще раз звернутися до мешканців: не завжди у нас є бажання бути каральним органом, складати протоколи та притягати до адмінвідповідальності. Люди не завжди розуміють умови в державі — війна, низькі заробітні плати і тому подібне. Але ще раз користуючись нагодою наголошую: не порушуйте елементарне, звертайте увагу, не проходьте мимо, якщо бачите, що щось горить. Якщо не можете затушити — викликайте ДСНС», — сказав Олександр Швець.

За випалювання сухої рослинності громадян штрафують на суму від 3 000 до 6 000 гривень, посадових осіб — від 15 000 до 21 000 гривень. Якщо порушення стосується територій природно-заповідного фонду, штрафи для громадян становлять від 6 000 до 12 000 гривень, для посадовців — від 21 000 до 30 000 гривень.

Нагадаємо, протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

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