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У Миколаєві знову пошкодили зарядну станцію: невідомі зрізали кабелі

У Миколаєві знову пошкодили зарядну станцію. Фото: «Миколаївоблтеплоенерго»У Миколаєві знову пошкодили зарядну станцію. Фото: «Миколаївоблтеплоенерго»

У ніч на 4 липня в Миколаєві невідомі пошкодили одну з зарядних станцій, що належать ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Зловмисники зрізали кабелі для зарядки. 

У компанії зазначають, що це вже не перший випадок вандалізму саме за цією адресою.

«Виникає питання: люди не хочуть аби місто розвивалось і модернізувалось? Тому що ми не можемо знайти пояснення для чого руйнувати те, що створюється для зручності громади», — йдеться в офіційному коментарі підприємства.

Зазначається, що про  інцидент повідомлять у правоохоронні органи для подальшого розслідування.

Усіх, хто став свідком події або помітив підозрілих осіб поблизу об’єктів підприємства, закликають негайно звертатися до аварійно-диспетчерської служби ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Лінія працює цілодобово: (0512) 44 25 77; +380678218589; +380958221166. 

Нагадаємо, у Миколаєві запрацювали ще три нові зарядні станції для електромобілів. Їх встановили на базі підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» за адресами: вулиця Садова, 11, вулиця Колодязна, 10 та вулиця Китобоїв, 7а. 

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