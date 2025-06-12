У Миколаєві встановили ще три зарядні станції для електрокарів
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- Світлана Іванченко
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3:36, 12 червня, 2025
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У Миколаєві запрацювали ще три нові зарядні станції для електромобілів. Їх встановили на базі підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» за адресами: вулиця Садова, 11, вулиця Колодязна, 10 та вулиця Китобоїв, 7а.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23. Усі вони підключені до онлайн-платформ, що дозволяє водіям зручно оплачувати послугу та заряджати авто.
Зарядні пункти вже працюють у всіх районах міста.
Перелік адрес зарядних станцій ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:
Центральний район:
- вул. Колодязна, 3в
- вул. Колодязна, 15а
- вул. 6 Слобідська, 45в
- просп. Центральний, 171д
- вул. Садова, 11
- вул. Колодязна, 10
Заводський район:
- вул. Лазурна, 2б
- вул. Лазурна, 18
- вул. Лазурна, 30/1
- вул. Лазурна, 42д
- вул. Озерна, 11д
- вул. Озерна, 15д
- вул. Київська, 8а/1
Інгульський район:
- вул. Космонавтів, 140ц
- вул. Космонавтів, 144к
- вул. Троїцька, 222к
- просп. Богоявленський, 22в
- вул. 12 Поздовжня, 3
- просп. Миру, 25к
- вул. Китобоїв, 7а
Корабельний район:
- вул. Янтарна, 67в
- просп. Корабелів, 2к
- вул. Медиків, 8к
Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю семи сучасних зарядних станцій для електромобілів потужністю 120 кВт. Очікувана вартість проєкту перевищує 8,4 мільйона гривень.
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