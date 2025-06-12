У Миколаєві встановили ще три зарядні станції для електрокарів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаєві запрацювали ще три нові зарядні станції для електромобілів. Їх встановили на базі підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» за адресами: вулиця Садова, 11, вулиця Колодязна, 10 та вулиця Китобоїв, 7а.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23. Усі вони підключені до онлайн-платформ, що дозволяє водіям зручно оплачувати послугу та заряджати авто.

Зарядні пункти вже працюють у всіх районах міста.

Перелік адрес зарядних станцій ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:

Центральний район:

вул. Колодязна, 3в

вул. Колодязна, 15а

вул. 6 Слобідська, 45в

просп. Центральний, 171д

вул. Садова, 11

вул. Колодязна, 10

Заводський район:

вул. Лазурна, 2б

вул. Лазурна, 18

вул. Лазурна, 30/1

вул. Лазурна, 42д

вул. Озерна, 11д

вул. Озерна, 15д

вул. Київська, 8а/1

Інгульський район:

вул. Космонавтів, 140ц

вул. Космонавтів, 144к

вул. Троїцька, 222к

просп. Богоявленський, 22в

вул. 12 Поздовжня, 3

просп. Миру, 25к

вул. Китобоїв, 7а

Корабельний район:

вул. Янтарна, 67в

просп. Корабелів, 2к

вул. Медиків, 8к

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю семи сучасних зарядних станцій для електромобілів потужністю 120 кВт. Очікувана вартість проєкту перевищує 8,4 мільйона гривень.