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У Миколаєві встановили ще три зарядні станції для електрокарів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві. Фото «МикВісті»Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У Миколаєві запрацювали ще три нові зарядні станції для електромобілів. Їх встановили на базі підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» за адресами: вулиця Садова, 11, вулиця Колодязна, 10 та вулиця Китобоїв, 7а. 

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Наразі загальна кількість зарядних станцій у різних районах міста зросла до 23. Усі вони підключені до онлайн-платформ, що дозволяє водіям зручно оплачувати послугу та заряджати авто.

Зарядні пункти вже працюють у всіх  районах міста.

Перелік адрес зарядних станцій ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»:

Центральний район:

  • вул. Колодязна, 3в
  • вул. Колодязна, 15а
  • вул. 6 Слобідська, 45в
  • просп. Центральний, 171д
  • вул. Садова, 11
  • вул. Колодязна, 10

Заводський район:

  • вул. Лазурна, 2б
  • вул. Лазурна, 18
  • вул. Лазурна, 30/1
  • вул. Лазурна, 42д
  • вул. Озерна, 11д
  • вул. Озерна, 15д
  • вул. Київська, 8а/1

Інгульський район:

  • вул. Космонавтів, 140ц
  • вул. Космонавтів, 144к
  • вул. Троїцька, 222к
  • просп. Богоявленський, 22в
  • вул. 12 Поздовжня, 3
  • просп. Миру, 25к
  • вул. Китобоїв, 7а

Корабельний район:

  • вул. Янтарна, 67в
  • просп. Корабелів, 2к
  • вул. Медиків, 8к

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю семи сучасних зарядних станцій для електромобілів потужністю 120 кВт. Очікувана вартість проєкту перевищує 8,4 мільйона гривень.

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