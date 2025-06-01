Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві, 12 вересня 2024 року. Фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю семи сучасних зарядних станцій для електромобілів потужністю 120 кВт. Очікувана вартість проєкту перевищує 8,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Прийом тендерних пропозицій триватиме до 9 червня, а вже наступного дня, 10 червня, має відбутися аукціон. Переможець зобов’язаний до кінця року закупити, доставити й змонтувати зарядні станції. Умови тендеру передбачають, що обладнання має бути новим, не вживаним, не перебувати в заставі чи під арештом, і відповідати всім технічним вимогам замовника.

Зазначається також, що не приймаються пропозиції на обладнання, виготовлене в країнах, на які поширюються санкції.

Скриншот тендерної заявки з системи публічних закупівель Prozorro

Станції призначені для стаціонарного встановлення на фундаменті й підключення до електромережі. Вони зможуть одночасно заряджати до трьох електромобілів, підтримуватимуть усі поширені стандарти підключення, а також працюватимуть у складних погодних умовах — як у мороз, так і в спеку.

Крім того, виробник має гарантувати захист від коротких замикань, перенапруги, зовнішніх впливів і забезпечити сумісність із будь-якою білінговою системою, яка використовується в Україні. Гарантія на обладнання — щонайменше два роки.

Постачання обладнання здійснюватиметься партіями — протягом 30 робочих днів після отримання кожної заявки. Усі витрати, пов’язані з транспортуванням, розвантаженням, податками та іншими логістичними витратами, підрядник має покрити самостійно.

Раніше, директор «Миколаївоблтеплоенерго» повідомляв, що загалом планується встановити 55 зарядних станцій, а вартість однієї буде коштувати близько 80 тисяч гривень. Микола Логвінов пояснював, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Нагадаємо, що у 2024 році по Миколаєву встановили 20 таких станцій за 1,3 мільйона гривень.