  • пʼятниця

    4 липня, 2025

  • 27°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 липня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині водія засудили до 5 років за смертельну ДТП з 6-річним хлопчиком

Місце ДТП у селі Лупареве, фото: поліція МиколаївщиниМісце ДТП у селі Лупареве, фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині водія, який насмерть збив 6-річного хлопчика, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокурори довели в суді, що 19 липня 2024 року в селі Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району водій автомобіля «ГАЗ 2705» перед поворотом праворуч не переконався у безпечності маневру, не дотримався безпечного інтервалу та скоїв наїзд на 6-річного хлопчика, який їхав на велосипеді по правому краю дороги. Після цього водій залишив місце події. Унаслідок аварії дитина від отриманих травм померла в лікарні.

Суд визнав 42-річного чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель неповнолітнього, а також у залишенні потерпілого в небезпеці — за частиною 2 статті 286 та частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України.

Його засудили до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та стягнув на її користь 800 000 гривень.

Нагадаємо, 27 червня, поблизу селища Виноградівка Миколаївського району зіткнулися автомобіль Peugeot та вантажівка DAF. Внаслідок зіткнення загинули 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки — 39-річна жінка і 15-річна дівчина

Останні новини про: ДТП

В Румунії перекинувся автобус з 55 українцями, — МЗС
Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє людей, серед них — неповнолітня
У Вознесенську зіткнулися швидка та мотоцикл: постраждали двоє людей
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко
новини

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Марія Хаміцевич
новини

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

Альона Коханчук
новини

Товариству мисливців на Миколаївщині депутати передали у користування на 15 років угіддя біля заповідного фонду

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 8 годин у Куцурубі на Миколаївщині намагались загасити масштабну пожежу

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДТП

У Вознесенську зіткнулися швидка та мотоцикл: постраждали двоє людей
Смертельна ДТП на Миколаївщині: загинули троє людей, серед них — неповнолітня
В Румунії перекинувся автобус з 55 українцями, — МЗС

Миколаївські морпіхи повернулися до України з російського полону

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

4 години тому

Кабмін готується до закриття шкіл у десяти областях: під скорочення потрапляє й Миколаївщина

Головне сьогодні