На Миколаївщині водія засудили до 5 років за смертельну ДТП з 6-річним хлопчиком

Місце ДТП у селі Лупареве, фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині водія, який насмерть збив 6-річного хлопчика, засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Прокурори довели в суді, що 19 липня 2024 року в селі Лупареве Галицинівської громади Миколаївського району водій автомобіля «ГАЗ 2705» перед поворотом праворуч не переконався у безпечності маневру, не дотримався безпечного інтервалу та скоїв наїзд на 6-річного хлопчика, який їхав на велосипеді по правому краю дороги. Після цього водій залишив місце події. Унаслідок аварії дитина від отриманих травм померла в лікарні.

Суд визнав 42-річного чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель неповнолітнього, а також у залишенні потерпілого в небезпеці — за частиною 2 статті 286 та частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України.

Його засудили до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та стягнув на її користь 800 000 гривень.

Нагадаємо, 27 червня, поблизу селища Виноградівка Миколаївського району зіткнулися автомобіль Peugeot та вантажівка DAF. Внаслідок зіткнення загинули 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки — 39-річна жінка і 15-річна дівчина