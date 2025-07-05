В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік

Оновлено: додано інформацію від СБУ

Вранці 5 липня на вулиці Варненській в Одесі вибухнув автомобіль Opel.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждав чоловік, який перебував у салоні. Йому надають медичну допомогу.

На місці працюють слідчі та вибухотехніки. Причини вибуху встановлюють.

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Згодом у СБУ повідомили, що класифікували вибух авто, як спробу теракту й уже відкрили кримінальне провадження.

СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зазначимо, що місцеві медіа з посиланням на слова очевидців повідомляли, що постраждалий чоловік — військовослужбовець.

Нагадаємо, що 6 червня в Березівському районі Одеської області також вибухнув автомобіль. Тоді внаслідок інциденту загинула людина.