В Одесі вибухнув автомобіль: постраждав чоловік
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- Марія Хаміцевич
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13:00, 05 липня, 2025
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Вранці 5 липня на вулиці Варненській в Одесі вибухнув автомобіль Opel.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждав чоловік, який перебував у салоні. Йому надають медичну допомогу.
На місці працюють слідчі та вибухотехніки. Причини вибуху встановлюють.
Згодом у СБУ повідомили, що класифікували вибух авто, як спробу теракту й уже відкрили кримінальне провадження.
СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Зазначимо, що місцеві медіа з посиланням на слова очевидців повідомляли, що постраждалий чоловік — військовослужбовець.
Нагадаємо, що 6 червня в Березівському районі Одеської області також вибухнув автомобіль. Тоді внаслідок інциденту загинула людина.
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