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В Угорщині перекинувся автобус із українськими дітьми: є постраждалі

Автобус із невстановлених причин з’їхав із дороги та перекинувся. Фото: Marcali PortáАвтобус із невстановлених причин з’їхав із дороги та перекинувся. Фото: Marcali Portá

У неділю вранці, 6 липня, в Угорщині сталася аварія — перекинувся автобус, який перевозив українських дітей. 

Про це повідомили в посольстві України в Ніредьгазі (Угорщина).

ДТП трапилась близько 5:00 години ранку на трасі між населеними пунктами Кунсентмартон і Тисафельдвар. Автобус з невідомих причин з’їхав із дороги й перекинувся.

У салоні перебували 77 людей. За попередніми даними, 19 з них травмовані, четверо — серйозно. Постраждалих доправили до лікарень у Солноку, Кечкеметі та Сентеші. Ті, хто не потребував медичної допомоги, тимчасово перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон.

Нагадаємо, що 25 червня на виїзді з румунського села Таріверде на маршруті «Одеса — Бухарест» сталася ДТП. Перекинувся автобус, в якому перебували 55 українців, серед них — жінки та діти. Четверо пасажирів травмувалися. 

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