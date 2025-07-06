В Угорщині перекинувся автобус із українськими дітьми: є постраждалі
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- Альона Коханчук
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16:05, 06 липня, 2025
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У неділю вранці, 6 липня, в Угорщині сталася аварія — перекинувся автобус, який перевозив українських дітей.
Про це повідомили в посольстві України в Ніредьгазі (Угорщина).
ДТП трапилась близько 5:00 години ранку на трасі між населеними пунктами Кунсентмартон і Тисафельдвар. Автобус з невідомих причин з’їхав із дороги й перекинувся.
У салоні перебували 77 людей. За попередніми даними, 19 з них травмовані, четверо — серйозно. Постраждалих доправили до лікарень у Солноку, Кечкеметі та Сентеші. Ті, хто не потребував медичної допомоги, тимчасово перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон.
Нагадаємо, що 25 червня на виїзді з румунського села Таріверде на маршруті «Одеса — Бухарест» сталася ДТП. Перекинувся автобус, в якому перебували 55 українців, серед них — жінки та діти. Четверо пасажирів травмувалися.
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