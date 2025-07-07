На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок, поранені двоє людей
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- Марія Хаміцевич
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11:35, 07 липня, 2025
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Російські військові обстріляли Надеждівку на Херсонщині, внаслідок чого снаряд влучив у приватний дім.
У селі травмовані двоє цивільних — 19‑річний хлопець та 67‑річна жінка. Обидва отримали вибухові травми та контузії, у хлопця додатково — уламкові поранення спини та ноги, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Постраждалих доправили до лікарні для подальшого лікування.
Після ранкового обстрілу в Надеждівці пошкоджено десять приватних помешкань та один освітній заклад. Руйнування включають пошкоджені дахи, стіни, вибиті вікна та двері.
За даними очільника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російська армія обстріляла 39 громад області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Під вогонь окупантів потрапили критично важливі об’єкти та житлові райони: пошкоджено дві багатоповерхівки, 21 приватний будинок, автозаправну станцію, цивільні машини, а також автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Також 6 липня російська армія обстріляла і Миколаївщину. У селі Дмитрівка пошкоджено адміністративну будівлю та котельню школи.
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