На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок, поранені двоє людей

Обстріл Надеждівки на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Російські військові обстріляли Надеждівку на Херсонщині, внаслідок чого снаряд влучив у приватний дім.

У селі травмовані двоє цивільних — 19‑річний хлопець та 67‑річна жінка. Обидва отримали вибухові травми та контузії, у хлопця додатково — уламкові поранення спини та ноги, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Постраждалих доправили до лікарні для подальшого лікування.

Обстріл Надеждівки на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Після ранкового обстрілу в Надеждівці пошкоджено десять приватних помешкань та один освітній заклад. Руйнування включають пошкоджені дахи, стіни, вибиті вікна та двері.

Обстріл Надеждівки на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

За даними очільника ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російська армія обстріляла 39 громад області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Під вогонь окупантів потрапили критично важливі об’єкти та житлові райони: пошкоджено дві багатоповерхівки, 21 приватний будинок, автозаправну станцію, цивільні машини, а також автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Також 6 липня російська армія обстріляла і Миколаївщину. У селі Дмитрівка пошкоджено адміністративну будівлю та котельню школи.