Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Учора, 6 липня, російська армія обстріляла з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини. У селі Дмитрівка пошкоджено адміністративну будівлю та котельню школи.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, сьогодні вранці, 7 липня, о 04:38 росіяни атакували FPV-дроном акваторію Очаківської громади. Без постраждалих.

Також протягом останньої доби Повітряні сили України збили шість безпілотників «Shahed 131/136» у небі над Миколаївщиною.

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Атака по Миколаєву 6 липня

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.

На ранок 7 липня жінка знаходиться у стабільно важкому стані, повідомили в ОВА.