На Закарпатті водійка напідпитку врізалась у блокпост: загинув прикордонник

Наслідки ДТП на Закарпатті. Фото: Нацполіція

У місті Перечин, що в Закарпатській області, нетвереза водійка врізалась у блокпост правоохоронців. Внаслідок ДТП загинув прикордонник.

Про це повідомили в поліції Закарпаття.

Аварія трапилася приблизно о 4:30 ранку. Правоохоронці встановили, що 53-річна жінка на своєму авто BMW X5, не впоравшись із кермуванням, виїхала на зустрічну смугу й врізалась в блокпост. Травм зазнав 45-річний військовослужбовець Державної прикордонної служби України, врятувати його не вдалося, він помер у лікарні.

Наслідки ДТП на Закарпатті. Фото: Нацполіція Наслідки ДТП на Закарпатті. Фото: Нацполіція

Окрім цього, сама водійка та її 31-річний пасажир зазнали поранень. Їх ушпиталили. Як повідомили в поліції, жінка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася.

За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує до 10 років тюрми з позбавленням водійських права на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, на Миколаївщині водія, який насмерть збив 6-річного хлопчика, засудили до 5 років тюрми.