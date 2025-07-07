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За тиждень РФ випустили по Херсонщині понад 2,3 тис. дронів: 75% знищили сили оборони

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Війська РФ за тиждень випустили по Херсонщині 2374 безпілотники, з яких 1220 — по самому Херсону. Українські сили оборони знищили 1790 російських дронів, близько 75%. 

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що  992 БпЛА збили в межах Херсонської громади.

Крім того, російські війська за тиждень 505 разів обстріляли позиції українських бійців та завдали шість авіаударів. Про це під час брифінгу повідомив речник 30 корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.

За його словами, війська РФ десять разів намагалися штурмувати лівобережжя Дніпра. Втратила 101 одиницю техніки та 82 солдати вбитими та пораненими.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Надеждівку на Херсонщині, внаслідок чого снаряд влучив у приватний дім.

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