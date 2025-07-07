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На Миколаївщині загорівся склад із боєприпасами

На Миколаївщині спалахнув склад із боєприпасами. Ілюстраційне фото: ДСНСНа Миколаївщині спалахнув склад із боєприпасами. Ілюстраційне фото: ДСНС

У понеділок, 7 липня, на території одного зі складів боєприпасів у Миколаївській області спалахнула пожежа.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

За попередньою інформацією, пожежа сталася близько 10:00 ранку. Ймовірна причина — загоряння сухої трави, однак остаточні обставини з’ясовуються. На місці також зафіксували поодинокі вибухи боєприпасів.

У Силах оборони півдня зазначили, що склад розташований за межами населених пунктів, тому, як запевнили військові, загрози для місцевого населення немає.

Для з’ясування причин загоряння та встановлення відповідальних військове командування створило спеціальну комісію.

Нагадаємо, протягом 7 та 8 липня рятувальники Миколаївщини 41 раз гасили пожежі: частину викликали російські обстріли по Миколаєву, інші — спричинили люди або суха погода.

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