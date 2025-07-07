Обстріли та людська недбалість спричинили понад 40 пожеж на Миколаївщині за добу

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 7 та 8 липня рятувальники Миколаївщини 41 раз гасили пожежі: частину викликали російські обстріли по Миколаєву, інші — спричинили люди або суха погода.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Пожежі в житловому секторі:

У селі Токарівка загорілася господарча споруда (12 квадратних метрів).

У селі Трихати — суха трава і дві госпбудівлі: площа пожежі — 2000 квадратних метрів.

У Миролюбівському спалахнуло сіно та господарська будівля (30 квадратних метрів).

У Кривому Озері згорів житловий будинок (40 квадратних метрів).

У Миколаєві суха трава розгорілася так, що вогонь встиг пошкодити два житлових будинки, літню кухню та господарську споруду.

Пожежі на полях:

У Баштанському районі:

біля Любомирівки згоріло 11,5 гектарів: поле ячменю, лісосмуга та суха трава (10 гектарів — поле);

у Дмитрівці зайнялася пшениця і суха трава на площі 400 квадратних метрів.

У Первомайському районі, в Новоолексіївці — полум’я охопило 4 гектарів сухої трави та пшениці.

Загалом за добу суха трава та поля постраждали на 11,7 гектарів.

У ліквідації пожеж брали участь не лише рятувальники, а й місцеві пожежні команди, волонтери Червоного Хреста, правоохоронці, медики та аварійні бригади.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.