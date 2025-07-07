Обстріли та людська недбалість спричинили понад 40 пожеж на Миколаївщині за добу
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- Марія Хаміцевич
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12:24, 07 липня, 2025
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Протягом 7 та 8 липня рятувальники Миколаївщини 41 раз гасили пожежі: частину викликали російські обстріли по Миколаєву, інші — спричинили люди або суха погода.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Пожежі в житловому секторі:
- У селі Токарівка загорілася господарча споруда (12 квадратних метрів).
- У селі Трихати — суха трава і дві госпбудівлі: площа пожежі — 2000 квадратних метрів.
- У Миролюбівському спалахнуло сіно та господарська будівля (30 квадратних метрів).
- У Кривому Озері згорів житловий будинок (40 квадратних метрів).
- У Миколаєві суха трава розгорілася так, що вогонь встиг пошкодити два житлових будинки, літню кухню та господарську споруду.
Пожежі на полях:
- У Баштанському районі:
біля Любомирівки згоріло 11,5 гектарів: поле ячменю, лісосмуга та суха трава (10 гектарів — поле);
у Дмитрівці зайнялася пшениця і суха трава на площі 400 квадратних метрів.
- У Первомайському районі, в Новоолексіївці — полум’я охопило 4 гектарів сухої трави та пшениці.
Загалом за добу суха трава та поля постраждали на 11,7 гектарів.
У ліквідації пожеж брали участь не лише рятувальники, а й місцеві пожежні команди, волонтери Червоного Хреста, правоохоронці, медики та аварійні бригади.
Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.
Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.
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