У Миколаєві сталася ДТП: загинув пішохід

У Миколаєві водій збив пішохода. Фото: Поліція Миколаївщини

Вчора, 6 липня, у Миколаєві автомобіль Audi A4 збив 81-річного пішохода, який переходив дорогу в забороненому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Про це повідомили у Поліції Миколаївської області.

Аварія сталась близько 18:30 на проспекті Центральному (між вулицями Шосейна і Бузника).

Слідчі розпочали розслідування за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Миколаївщині водія, який насмерть збив 6-річного хлопчика, засудили до 5 років позбавлення волі.