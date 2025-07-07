СБУ розслідує, як Миколаївська ОВА захищала енергообʼєкти: У Кіма прокоментували

СБУ підозрює управління інфраструктури Миколаївської ОВА у привласненні коштів з держбюджету. Ілюстраційне фото: Getty Images

Служба безпеки України підозрює, що Управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації могло безпідставно перерахувати підряднику 9,6 мільйона гривень з держбюджету на захист енергетичних об’єктів.

Як пише Nikcenter з посиланням на рішення Центрального районного суду Миколаєва, слідчі з’ясували, що у 2023–2024 роках управління інфраструктури Миколаївської ОВА разом із компанією-підрядником ТОВ «ІКАД» могли привласнити державні кошти, які виділялися на захист важливих об’єктів від російських обстрілів.

За матеріалами справи, 26 вересня 2023 року управління інфраструктури уклало тендерний догові з компанією ТОВ «ІКАД» вартістю 9,6 мільйона гривень. Підрядник мав поставити габіони, металеві вироби, пісок, а також надати робітників і техніку для інженерного захисту енергетичних об’єктів. Закупівля відбулася без використання електронної системи.

Спочатку очікувана вартість тендера становила 10,7 мільйона гривень. Протягом кількох днів договір змінювали, а 3 жовтня його розірвали і того ж дня підписали новий — на 9,6 мільйона. Усі кошти компанія отримала протягом двох місяців.

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Пізніше в ОВА прокоментували підозру від СБУ. У повідомленні наголошують, що роботи з облаштування захисту енергетичної інфраструктури виконували в стислі терміни та під постійними обстрілами. Їх мета — забезпечити безперебійну роботу об’єктів, від яких залежить стабільність регіону. Тому більшість матеріалів та послуг закупили за гроші з обласного бюджету.

«Дійсно, на прохання обласної військової адміністрації низка підприємств оперативно долучилась до виконання першочергових заходів. Дякуємо кожному, хто допомагав – у воєнний час всі розуміли, що ми працюємо проти спільного ворога. Водночас обсяг таких робіт не міг повністю забезпечити наявні потреби, тому вони були виконані в рамках укладеного договору з ТОВ «ІКАД» за рахунок коштів бюджету», — йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що частина матеріалів була надана ПрАТ НЕК «Укренерго». Управління інфраструктури повністю сприяє слідству, розраховує, що обставини справи будуть швидко встановлені, а об’єкти критичної інфраструктури — надійно захищені.

Нагадаємо, в АТ «Миколаївобленерго» пройшов обшук в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж.

Також у приміщенні КП «Миколаївводоканал» провели обшуки в рамках розслідування ймовірної розтрати бюджетних коштів. Даний епізод стосується укладання енергосервісних договорів на обслуговування об’єктів водопостачання.