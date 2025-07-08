В полі на Миколаївщині вибухотехніки поліції знищили російські боєприпаси

У полі біля одного з сіл Новобузької громади місцеві жителі виявили підозрілі боєприпаси.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

На місце виїхали вибухотехніки, які встановили, що це суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети. Такі боєприпаси надзвичайно небезпечні та не підлягають транспортуванню.

Поліцейські знищили їх на місці за допомогою контрольованого підриву.

«Нагадуємо: не наближайтеся до підозрілих предметів і не намагайтеся їх переміщувати. Одразу повідомляйте про знахідку на спецлінії 102 або 101», — зазначили в поліції.

На Миколаївщині знищили російські боєприпаси. Фото: Нацполіція На Миколаївщині знищили російські боєприпаси. Фото: Нацполіція На Миколаївщині знищили російські боєприпаси. Фото: Нацполіція

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».