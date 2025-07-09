Нічна атака на Луцьк: місто накрили ракетами і «шахедами»

Рятувальники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 9 липня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Луцьку. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування.

За словами міського голови Ігоря Поліщука, внаслідок влучань у місті спалахнули пожежі на території гаражного кооперативу та одного з підприємств. На щастя, обійшлося без загиблих.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що це була найбільш масована атака на Луцьк від початку повномасштабної війни: росіяни випустили по місту п’ять ракет і запустили близько 50 дронів.

Нагадаємо, що у ніч на 8 липня внаслідок ворожих атак на Миколаївщині зафіксовано кілька пожеж та руйнування. У Куцурубській громаді російські війська спочатку обстріляли село Дмитрівка артилерією, а потім атакували дроном типу FPV. В результаті були пошкоджені три приватні будинки та загорілася господарча споруда. У селі Солончаки спалахнула суха трава — обидві пожежі швидко ліквідували.