Нічна атака на Луцьк: місто накрили ракетами і «шахедами»
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- Альона Коханчук
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8:38, 09 липня, 2025
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У ніч на 9 липня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Луцьку. Унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування.
За словами міського голови Ігоря Поліщука, внаслідок влучань у місті спалахнули пожежі на території гаражного кооперативу та одного з підприємств. На щастя, обійшлося без загиблих.
Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що це була найбільш масована атака на Луцьк від початку повномасштабної війни: росіяни випустили по місту п’ять ракет і запустили близько 50 дронів.
Нагадаємо, що у ніч на 8 липня внаслідок ворожих атак на Миколаївщині зафіксовано кілька пожеж та руйнування. У Куцурубській громаді російські війська спочатку обстріляли село Дмитрівка артилерією, а потім атакували дроном типу FPV. В результаті були пошкоджені три приватні будинки та загорілася господарча споруда. У селі Солончаки спалахнула суха трава — обидві пожежі швидко ліквідували.
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