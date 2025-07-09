В Італії знайшли мертвою 18-річну студентку з України

Студентка з України Марія Бугайова, яка зникла 4 липня. Фото з Facebook голови муніципалітету Каровіньйо Массімо Ланзілотті

Генеральне консульство України в Неаполі повідомило про загибель 18‑річної українки Марії Бугайової в Італії. Ймовірно, причиною смерті стало самогубство.

Про це пише «Європейська правда»

За даними Міністерства закордонних справ, зараз проходить формальний процес ідентифікації особи. Консульство вже встановило контакт із родиною дівчини, щоб надати необхідну підтримку.

Марія зникла 4 липня в Апулії — туристичному регіоні південної Італії. Університет Братислави, який діє в межах європейської програми спільно з українкою, також повідомляв про її участь у проєкті.

Генконсульство звернулося до місцевих органів влади та поліції в Каровіньо з проханням надати додаткову інформацію щодо обставин смерті. Наразі офіційно продовжується слідство.

Нагадаємо, в австрійському місті Грац сталася стрілянина у федеральній гімназії BORG, розташованій неподалік центрального вокзалу. Станом на ранок, за підтвердженими даними, внаслідок стрілянини загинули щонайменше 11 людей.