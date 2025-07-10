Львівщину затопило через рясні дощі

Львівщину затопило через потужні дощі. Фото: Львівська міська рада

Унаслідок сильних злив у Львові та навколишніх районах сталися масштабні підтоплення. Подекуди рівень води сягнув трьох метрів.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, а також Головне управління ДСНС у Львівській області.

Через значне підвищення рівня води з берегів вийшли річки Зубра та Щирка. Підтоплено вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, Зубра та Сокільники. Частково затоплена автодорога «Львів — Пустомити — Меденичі».

«Є загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів Львова. Просимо мешканців перенести цінні речі з підвалів у безпечні місця, а також прибрати автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок», — зазначив Андрій Садовий.

У Скнилові рятувальники евакуювали чотирьох осіб, зокрема двох дітей. Також були врятовані двоє собак. Пожежно-рятувальні підрозділи проводять відкачування води з території електропідстанції за допомогою мотопомп.

Також у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що як на території міста, так і на території області до кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ (III рівень небезпечності, червоний).

Львівщину затопило через потужні дощі. Фото: ДСНС Львівщину затопило через потужні дощі. Фото: ДСНС

Львівщину затопило через потужні дощі. Фото: Varta1 Львівщину затопило через потужні дощі. Фото: Varta1

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