У Європі понад 2 тисячі людей померли через сильну спеку

Понад 2 тисячі людей померли через сильну спеку в Європі . Ілюстраційне фото: Getty Images

У 12 містах Європи внаслідок аномальної спеки померли 2 300 людей.

Про це пише Reuters, посилаючись на дослідження Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни й тропічної медицини.

Дослідження охопило період десять днів і тривало до 2 липня. Його проводили у 12 містах Європи, зокрема в Барселоні, Мадриді, Лондоні та Мілані. Так, в Іспанії в цей період температура повітря сягнула 40°C, а у Франції навіть спалахнули лісові пожежі.

Експерти також використовували встановлені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність, щоб оцінити кількість загиблих, яка відображає смерті, де спека була основною причиною смертності.

Експерти встановили, що щонайменше 1 500 із цих смертей прямо спричинені зміною клімату.

«Зміна клімату зробила спеку значно сильнішою, ніж вона була б без цього, що — своєю чергою — робить її набагато небезпечнішою», — зазначив науковець Імперського коледжу Бен Кларк.

Нагадаємо, що липень 2024 року приніс Миколаєву аномально високі температури, які суттєво позначилися на екологічній ситуації міста. Цей екстремальний температурний режим створив не лише дискомфорт для мешканців, але й серйозні проблеми для міської екосистеми.

Вже зараз, 8 липня синоптики знову попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Миколаївській області через аномальну спеку.