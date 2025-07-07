Синоптики попереджають: 8 липня на Миколаївщині найвищий клас пожежної загрози

Рятувальники ліквідують наслідки пожеж. Фото: ДСНС

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Миколаївській області 8 липня.

За даними обласного гідрометцентру, на території всієї області встановлено V клас пожежної небезпеки — червоний рівень.

Мешканців закликають утриматися від використання відкритого вогню на відкритій місцевості, особливо поблизу лісів і полів.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом 7 та 8 липня рятувальники Миколаївщини 41 раз гасили пожежі. Частину викликали російські обстріли по Миколаєву, інші — спричинили люди або суха погода.