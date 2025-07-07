Синоптики попереджають: 8 липня на Миколаївщині найвищий клас пожежної загрози
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- Світлана Іванченко
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22:21, 07 липня, 2025
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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Миколаївській області 8 липня.
За даними обласного гідрометцентру, на території всієї області встановлено V клас пожежної небезпеки — червоний рівень.
Мешканців закликають утриматися від використання відкритого вогню на відкритій місцевості, особливо поблизу лісів і полів.
«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що протягом 7 та 8 липня рятувальники Миколаївщини 41 раз гасили пожежі. Частину викликали російські обстріли по Миколаєву, інші — спричинили люди або суха погода.
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