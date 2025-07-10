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У Києві застрелили полковника СБУ

У Києві застрелили працівника СБУ. Фото: ТСНУ Києві застрелили працівника СБУ. Фото: ТСН

Вранці 10 липня у Голосіївському районі Києва застрелили полковника Служби безпеки України.

Як повідомляє поліція Києва, прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.

Колишній розвідник Роман Червінський стверджує, що вбитим був полковник Іван Воронич.  

«Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер (полковник) Воронич Іван Іванович. Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу.», — пише він.

Пізніше пресслужба СБУ в коментарі «Українській правді», підтвердила, що близько 09:00 чоловік наблизився до полковника СБУ Івана Воронича, і здійснив 5 прицільних пострілів з пістолета, після чого з місця вчинення злочину зник.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України «Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця».

Нагадаємо, колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня в одному з престижних районів Мадрида — Позуело-де-Аларкон. 

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