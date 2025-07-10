В Одесі жінку та її 13-річну доньку підозрюють у підпалі військового евакуаційного автомобіля

В Одесі затримали доньку та маму, яких підозрюють у роботі на спецслужби РФ. Фото: СБУ

Правоохоронці в Одесі підозрюють жінку та її 13-річну доньку у підпалі військового евакуаційного автомобіля та обладнання залізниці. За даними слідства, їхні дії координували представники російських спецслужб.

Про це повідомили у поліції Одещини та управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

За інформацією СБУ, підлітка завербували через телеграм-канал, який пропонував «легкий заробіток». Куратор дистанційно координував її дії та обіцяв гроші за виконання завдань. Правоохоронці встановили, що на початку липня дівчина підпалила релейну шафу Одеської філії Укрзалізниці. Пожежа не завдала суттєвих пошкоджень.

Пізніше, за версією поліції, дівчина отримала нове завдання — підпалити автомобіль Volkswagen, що належав військовослужбовиці й використовувався для евакуації поранених. Вона звернулася по допомогу до своєї 58-річної матері, яка погодилася взяти участь. Підпал відбувся 5 липня, автомобіль згорів повністю.

Крім того, куратор доручив дівчині збирати інформацію та фіксувати місця скупчення українських військових, додали правоохоронці.

Під час обшуків у квартирі підозрюваних та на місцях злочинів вилучено речові докази. Їхні дії кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.

частина 2 статті 113 — «Замах на диверсію в умовах воєнного стану»;

частиною 1 статті 114-1 — «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період».

Жінку затримали та повідомили про підозру за останньою статтею. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Дівчину передали органам опіки та піклування. Розглядається можливість застосування до неї примусових заходів виховного характеру. В СБУ також зазначили, що питання її кримінальної відповідальності ще вирішується.

Згорівший автомобіль. Фото: Нацполіція Згоріла релейна шафа Одеської філії Укрзалізниці. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у навмисних підпалах релейних шаф біля залізниці та військове авто.