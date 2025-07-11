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Атака дронами по Харкову: пошкоджено пологовий, дев’ятеро поранених

Росіяни атакували Харків. Фото: ДСНСРосіяни атакували Харків. Фото: ДСНС

Уранці 10 липня близько 5:30 російська армія атакувала Харків дронами. Один із ударів влучив по житловій забудові в центрі міста та в Салтівському районі.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, пошкоджені кілька будівель, серед них — пологовий будинок, де на момент атаки перебували породіллі з немовлятами. Через атаку жінок з дітьми евакуюють до іншого медзакладу. Загалом постраждали дев’ятеро людей: 2 чоловіків і 7 жінок. Більшість отримали гостру стресову реакцію, одна людина — поранення від уламків скла. Серед постраждалих — троє породіль та троє новонароджених хлопчиків, двоє з яких народилися 9 липня, один — 8-го.

Також  одне з влучань припало на триповерхову будівлю, де виникла пожежа площею близько 20 квадратних метри. Також зафіксоване влучання на подвір’я. 

Росіяни атакували Харків. Фото: ДСНСРосіяни атакували Харків. Фото: ДСНС
Росіяни атакували Харків. Фото: ДСНСРосіяни атакували Харків. Фото: ДСНС
Росіяни атакували Харків. Фото: ДСНСРосіяни атакували Харків. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».

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