Росіяни вдарили по Львову та Чернівцях дронами та ракетами: є загиблі
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- Аліса Мелік-Адамян
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9:05, 12 липня, 2025
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Вночі 12 липня російська армія вдарила по Чернівцях та Львову дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомляє місцева влада.
Під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського ударного безпілотника в двоповерховий житловий будинок. У багатьох будівлях вибито вікна, пошкоджено десятки автомобілів.
— Унаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Частково зруйновано під’їзд. Стався витік газу та води. Попередньо – загиблих і травмованих немає. Пожежі немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби, — написав голова ОВА Максим Козицький.
У Чернівцях окупанти вдарили по місту 4 дронами та однією ракетою. Є постраждалі, за життя яких борються лікарі, повідомили в ОВА. Пошкоджено також декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.
Нагадаємо, у ніч на 12 липня сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу «Shahed 131/136», які атакували Миколаївську область.
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