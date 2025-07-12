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Росіяни вдарили по Львову та Чернівцях дронами та ракетами: є загиблі

Вночі 12 липня російська армія вдарила по Чернівцях та Львову дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомляє місцева влада.

Під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського ударного безпілотника в двоповерховий житловий будинок. У багатьох будівлях вибито вікна, пошкоджено десятки автомобілів.

Наслідки атаки по Львову вночі 12 липня. Фото: ДСНС ЛьвівщиниНаслідки атаки по Львову вночі 12 липня. Фото: ДСНС Львівщини
Наслідки атаки по Львову вночі 12 липня. Фото: ДСНС ЛьвівщиниНаслідки атаки по Львову вночі 12 липня. Фото: ДСНС Львівщини

— Унаслідок ворожої атаки на вулиці Митрополита Андрея у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Частково зруйновано під’їзд. Стався витік газу та води. Попередньо – загиблих і травмованих немає. Пожежі немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби, — написав голова ОВА Максим Козицький.

У Чернівцях окупанти вдарили по місту 4 дронами та однією ракетою.  Є постраждалі, за життя яких борються лікарі, повідомили в ОВА. Пошкоджено також декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу «Shahed 131/136», які атакували Миколаївську область.

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