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Експосадовців із Миколаївщини підозрюють у незаконній передачі заповідних земель парку «Приінгульський»

Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський». Фото: РЛП «Приінгульський»Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський». Фото: РЛП «Приінгульський»

Двох колишніх працівників Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області підозрюють у незаконній передачі земель регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» у приватну власність.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області та Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що колишній виконувач обов’язків начальника Держгеокадастру в області, зловживаючи службовим становищем, незаконно передав у приватну власність чотирьом громадянам ділянки природно-заповідного фонду.

Також підозрюється колишня керівниця районного відділу Держгеокадастру в Новобузькій громаді. Вона підготувала чотири довідки, на підставі яких ці землі нібито були надані для ведення особистого селянського господарства. Загальна площа переданих ділянок становить 9,5 гектара.

За висновками експертиз, ці дії завдали збитків державі. Загальна сума шкоди становить понад 618 тисяч гривень — по 343 500 і 274 800 гривень кожен.

Ексчиновникам повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Крім того, колишній посадовиці повідомили про підозру також за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення. За цими статтями передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, депутати Миколаївської обласної ради передали у користування понад 8 тисяч гектарів угідь товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливці Володимирівки»

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