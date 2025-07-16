На лиманах Миколаївщини та Одещини зафіксовано масову загибель риби

На території Миколаївської та Одеської областей екологи зафіксували загибель риби у Тилігульському та Хаджибейському лиманах. Причини встановлюють.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За попередніми висновками, масова загибель водних організмів може бути спричинена такими факторами:

– підвищеною температурою води;

– зниженням рівня розчиненого кисню;

– процесами гниття водоростей;

– підйомом сірководню з дна водойм.

Фахівці Держекоінспекції вже відібрали зразки води для лабораторного аналізу. Дослідження допоможуть встановити остаточні причини загибелі риби.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем. Про подальший розвиток подій буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, в селі Випасне на Одещині екоінспектори разом із представниками Держрибохорони зафіксували масову загибель риби у Дністровському лимані.