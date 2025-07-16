  • середа

    16 липня, 2025

  • 34.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 липня , 2025 середа

  • Миколаїв • 34.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На лиманах Миколаївщини та Одещини зафіксовано масову загибель риби

На території Миколаївської та Одеської областей екологи зафіксували загибель риби у Тилігульському та Хаджибейському лиманах. Причини встановлюють.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За попередніми висновками, масова загибель водних організмів може бути спричинена такими факторами:
– підвищеною температурою води;
– зниженням рівня розчиненого кисню;
– процесами гниття водоростей;
– підйомом сірководню з дна водойм.

Фахівці Держекоінспекції вже відібрали зразки води для лабораторного аналізу. Дослідження допоможуть встановити остаточні причини загибелі риби.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем. Про подальший розвиток подій буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, в селі Випасне на Одещині екоінспектори разом із представниками Держрибохорони зафіксували масову загибель риби у Дністровському лимані.

Останні новини про: Держекоінспекція

На Одещині в нацпарку незаконно ловили рибу: збитки сягнули понад ₴3 млн
На Миколаївщині чоловік незаконно качав воду з Південного Бугу: екоінспеція склала протокол
Пошкодження 150-річного дуба-пам’ятки в Миколаєві: екоінспекція зафіксувала три відсутні гілки
Реклама

Читайте також:

новини

Четверо фехтувальників з Миколаївщини змагатимуться на чемпіонаті світу, Харлан — у тренерському штабу

Марія Хаміцевич
новини

Директор «Миколаївпастранс» просить повідомляти містян, якщо в автобусах не працюють кондиціонери

Даріна Мельничук
новини

Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

Юлія Бойченко
новини

«Вони налаштовані запустити й закінчити цей проєкт», — Сєнкевич про наміри ЄІБ виділити Миколаєву гроші на будівництво нових водоочисних споруд

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині гектар сільгоспземлі коштує понад ₴41 тисячу — одна з найдешевших цін в Україні

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Держекоінспекція

Пошкодження 150-річного дуба-пам’ятки в Миколаєві: екоінспекція зафіксувала три відсутні гілки
На Миколаївщині чоловік незаконно качав воду з Південного Бугу: екоінспеція склала протокол
На Одещині в нацпарку незаконно ловили рибу: збитки сягнули понад ₴3 млн

Цього тижня почнуть тестувати новий водогін для Миколаєва: як це відбуватиметься

Директор «Миколаївських парків» назвав свою улюблену клумбу в місті

1 година тому

Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги

СТАТТЯ

Анна Гакман

Головне сьогодні