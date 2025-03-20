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На Одещині фіксують тонни мертвого карася на берегу Дністровського лиману: екологи перевіряють воду

Масовий мор риби. Фото: ДержекоінспекціяМасовий мор риби. Фото: Держекоінспекція

У четвер, 20 березня, в селі Випасне на Одещині екоінспектори разом із представниками Держрибохорони зафіксували масову загибель риби у Дністровському лимані.

Про це повідомили у Державній екологічна інспекція Південно-Західного округу

Для встановлення причин загибелі риби фахівці інспекції відібрали проби води для лабораторних досліджень.

Начальник відділу охорони водних ресурсів Одеського рибоохоронного патруля Руслан Мінковський розповів виданню «Південь сьогодні», що інцидент стався якраз у зоні промислового рибальства. А кількість мертвої риби, викинутої на берег, може становити кілька тонн.

«Це карась сріблястий. При чому особини статевозрілі, величиною до сімнадцяти сантиметрів», – додав він.

Масовий мор риби. Фото: ДержекоінспекціяМасовий мор риби. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, що Екоінспектори разом із правоохоронцями затримали у Миколаєві водія, який перевозив 170 кілограмів живої риби без документів.

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